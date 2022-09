Jan Zachoval (Patrioti a sportovci pro Jičín), ředitel projekční kanceláře, člen kontrolní rady ZM

Jan ZachovalZdroj: Deník/Kateřina ChládkováOblast dopravy je v Jičíně dlouhodobě nedostatečně řešenou záležitostí. Není to otázka jednoho volebního období, ale stanovení celkové dlouhodobé koncepce města. Zmíním například nešťastné zastavění ulice Boženy Němcové, které prakticky nenávratně znemožnilo komfortní zprůjezdnění této ulice.

Prioritou je řešení dopravy, které zahrnuje opravy komunikací, rozšíření parkovacích ploch na sídlištích, včetně výstavby parkovacích domů a garáží, parkování v centru města a u nemocnice, zajištění dopravní obslužnosti, a to nejen ve městě, ale i v satelitních obcích. V rámci dopravy je pro nás důležité také budování sítě cyklostezek po městě a do přilehlých obcí, neboť v této oblasti město Jičín významně ztrácí ve srovnání s okolními i jinými českými městy. Opravy místních komunikací by měly být samozřejmostí a v každém roce by mělo být připraveno do rozpočtu několik akcí. Ohledně autobusového nádraží nemáme v plánu podpořit megalomanský projekt, ale naopak se poučit z dobrých příkladů okolních měst a prosadit realizaci investičně i provozně optimálního řešení autobusového nádraží. Budeme se snažit prosadit propojení do všech okolních obcí pro bezpečný provoz do škol, do zaměstnání, pro turistiku a volnočasové aktivity. Naším cílem bude zahájit jednání a prosadit bezpečné cyklo-propojení s městy Nová Paka a Hořice, díky čemuž podpoříme také cestovní ruch.