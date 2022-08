Ta pravá hra o trůny v Jičíně může vypuknout. V minulých komunálních volbách v roce 2018 kandidovalo jedenáct hnutí, o čtyři roky dříve to bylo ještě o jedno méně. „Letos se kandidátek sešlo rozhodně víc než v minulých volbách. Nyní budeme vše kontrolovat a následně jejich seznam vyvěsíme na úřední desce,“ uvedl vedoucí odboru správních agend jičínského městského úřadu Štefan Matuš.

Výraznou tváří letošních komunálních voleb je bezpochyby obhajující starosta Jan Malý za hnutí ANO 2011. To dosud kompletní kandidátní listinu nezveřejnilo, advokát Malý je za hnutí ANO v zastupitelstvu od roku 2014, od té doby je i jičínským starostou. Politické ambice projevil rovněž v roce 2016, kdy se utkal o senátorské křeslo s úřadujícím Tomášem Czerninem.

O mandát se ucházejí také oba jičínští místostarostové. Petr Hamáček (KDU-ČSL) vede kandidátku hnutí Sdružení pro Jičín. Původně učitel němčiny, dějepisu a angličtiny se poslední dvě volební období na radnici stará především o projekty a investice spojené s rozvojem města, zdravotnictvím, kulturou, vzděláváním a sociální oblastí. Zaměřuje se ale také na přípravu velkých městských projektů a podle svých slov mravenčí práci při jejich realizaci.

„Do komunální politiky jsem odešel, protože jsem to cítil v danou chvíli jako správné. Měl jsem pocit, že je řada věcí potřeba změnit. Myslím, že změn se událo mnoho a za své působení na radnici se nemusím stydět. Nicméně je toho stále mnoho před námi,“ předestřel Hamáček ve svém programu.

Druhý místostarosta Jan Jiřička opět vstupuje do voleb v čele kandidátky hnutí Volba pro město Jičín, které je rovněž součástí vládnoucí koalice posledních osm let. Na předních příčkách kandidátky se mnoho nezměnilo, dvojku a trojku opět obsadil instruktor autoškoly Jan Bušta a učitel Jan Kypr. Jiřička má jako místostarosta na starost dopravu, životní prostředí, osadní výbory, technické služby a spolupráci s Nadačním fondem Jičín - město pohádky. V programu před čtyřmi lety hnutí prosazovalo hlavně investice do infrastruktury a lokality Nového Města.

Hodně se toho naslibuje

Do boje o radnici se vrací také zástupci opozice. V popředí kandidátky ODS s podporou STAN se do boje vrhá zastupitel, bývalý místostarosta a projektový manažer Ladislav Brykner. Jako radní měl na starost dopravu, a to je také podle jeho slov téma, na kterém se v Jičíně musí zapracovat.

„Nelíbí se nám, jak současné vedení města stanovuje priority pro investice. Hodně projektů se lidem naslibuje, ale na realizaci pak nezbývají peníze, které se investují jinde,“ nastínil program strany Brykner.

Z opozice jde do boje také Jičínský demokratický klub pod vedením člena školské komise a předsedy sportovní komise Petra Šindeláře. „Nejdůležitějším úkolem nového volebního období je změna stylu řízení města. Nastolit spolupráci a komunikaci mezi všemi zastupiteli, ať koaličních, či opozičních stran, což bohužel v posledních letech absolutně nefungovalo. Důležité je i dát větší prostor názorům veřejnosti,“ otevřel svůj volební program Šindelář.

Druhé místo kandidátky v minulých volbách obsadila bývala tisková mluvčí města Magdalena Doležalová, ta se letos přesunula na kandidátce dolů a uvolnila místo na dvojce mladému ekonomovi Petru Knápkovi, jenž patří k zakladatelům agentury Jičín žije!, která pořádá jičínský food festival. Na trojce je bývalý vedoucí provozu Luboš Splítek a čtyřku obsadil zastupitel Miloš Starý.

Patrioty a sportovce pro Jičín, kteří v současném zastupitelstvu obsadili dva mandáty, vede do voleb ředitel projekční kanceláře a člen kontrolního výboru zastupitelstva Jan Zachoval. Spolu s ním jsou na předních příčkách kandidátky učitel základní školy Miloslav Kůta a praktický lékař Petr Lisý.

Nové tváře

Do voleb se hlásí také nové hnutí PRO Jičín, které sestavilo kandidátku ze členů ČSSD a nestraníků. Vede je ředitelka jičínské základní umělecké školy Jaroslava Komárková spolu s florbalovým trenérem Michalem Schreierem a produkčním Kulturního zařízení města Jičína Markem Vondrákem.

Kandidátku Za prosperující Jičín s TOP 09 vede advokát Daniel Novotný společně s podnikatelem Tomášem Frýbou, učitelem a jičínským radním Josefem Novotným a věžníkem Jiřím Wildou.

Z nových tváří letošních komunálních voleb vyčnívá také kadeřnice, členka Klubu českých turistů Jičín a jedna z hlavních organizátorek Putování za Rumcajsem Dana Doškářová, která jde do boje o křeslo z první příčky kandidátky Demokratické strany zelených Za práva zvířat v Jičíně.

Za hnutí SPD kandiduje na starostu zedník Roman Fanta. „Do voleb jdu, protože se už nemohu dívat na to, jak se nedodržují zákony a Ústava České republiky. Lidé nemají důvěru k politikům jak na celostátní úrovni, tak ani na té komunální. Občané nepotřebují megalomanské projekty a něčí pomníky, ale především bezpečí a hlavně jistotu,“ uvedl.

Pořadí na kandidátkách dosud nezveřejnila KSČM, která momentálně v zastupitelstvu zastává jeden mandát obsazený Petrem Kebusem, ani nový hráč v boji o křeslo starosty, hnutí Jičínská Přísaha - Změna pro město.

Komunální volby se uskuteční 23. a 24. září a v Jičíně se bojuje o 21 křesel v zastupitelstvu. Jičínský okrsek číslo 37 čekají také senátní volby, do kterých se přihlásilo sedm kandidátů.