ANKETA: Jste pro vytvoření bipolárního autobusového nádraží v Jičíně?

Redakce

Dopravní situace, problémy s parkováním, děravé silnice nebo nevyřešený stav autobusového nádraží. Dlouho diskutované problémy před komunálními volbami gradují mezi občany a kandidáti do zastupitelstev stanovují ve volebních programech své priority. Úhelným kamenem v Jičíně je výstavba autobusového nádraží. To by mělo být tzv. bipolární.

Díry v silnicích, parkování nebo autobusové nádraží. Doprava v Jičíně je dlouhodobě velkým problémem města. | Foto: Deník/Kateřina Chládková