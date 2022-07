Do voleb se letos v Jičíně přihlásilo nejvíc stran v porevoluční historii

Kandidátky jsou odevzdané, ta pravá hra o trůny v Jičíně teprve vypukne. Do letošních komunálních voleb, které se uskuteční 23. a 24. září, se přihlásilo dvanáct politických uskupení. Je to nejvyšší počet od roku 1990. V minulých komunálních volbách v roce 2018 kandidovalo jedenáct hnutí, o čtyři roky dříve to bylo ještě o jedno méně.

Komunální volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 23. a 24. září 2022. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková