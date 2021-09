Vztah rodičů s dětmi má různé aspekty. Jedním z nich je odměna za dobře odvedenou práci, kterou jsou obvykle výsledky ve škole. Mějte na paměti dobré výsledky! Neznamená to, že děti musí nosit ze školy samé jedničky a plnit ambice svých rodičů. Někdy stačí lepší známka než obvykle, jindy zase povedená prezentace a pochvala učitele.

Rodiče mívají tendenci děti odměňovat věcnými dary. Není to úplně ideální případ, vlastně by se dalo říct, že se jedná o jistý druh obchodu nebo dokonce korupce. Děti by měly především samy chtít být lepší, ale nehroutit se v případě, že se to nepovede. Proto je důležité odměňovat je oblíbeným jídlem, babiččiným dortem nebo zážitkem.