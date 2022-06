Už minulou noc mohli lidé pozorovat velký kulatý kotouč. Ovšem astronomicky přesně dosáhl Měsíc plného osvětlení dnes v úterý ve 13:52 odpoledne. V Česku ho lidé mohou pozorovat až během noci. Od Země bude vzdálený 357 657 kilometrů. „Pro obyčejného pozorovatele nebude Měsíc o mnoho větší, než normálně, ovšem bude znatelně jasnější. Tím se podstatně zlepší jeho viditelnost,“ sdělil stanici CNN Noah Petro z vesmírné agentury NASA.

Tento letošní úplněk bude výjimečný ve více paramtrech. Podle odborníků z NASA se bude ve středu nad ránem, vznášet v nejnižším letošním bodě, a to jen 23,3 stupňů nad horizontem. V té době budou v Česku už ale čtyři minuty před sedmou hodinou ranní, což znamená že Měsíc u nás bude už dávno za obzorem.

Pozorovat východ Měsíce je v úterý možné v Česku od 21:36 hodin. „Nejlepší je ho sledovat hned při východu, nebo těsně před jeho západem, neboť v tu chvíli vypadá největší,“ poradila astrofyzička Jacqueline Faherty.

Nejlepší místo pro pozorování je pak podle odborníků takové, kde mají lidé výhled na jasný obzor. Noah Petro také doporučil vyhnout se oblastem s vysokými budovami nebo hustými lesy. Nejlepší je louka či pole, daleko od světelného smogu.

Lidé tento červnový úplňek nejčastěji přezdívají po sladkých plodech. Názvy superměsíců mají kořeny v indiánských pojmenování, a u tohoto tomu není jinak. Říkat mu po jahodách začali původní Američané z komunit Algonquin, Odžibve a Dakotové a Lakotové, kteří sídlili na severovýchodě Spojených států a východě Kanady. V době, kdy docházelo k tomuto vesmírnému fenoménu, byla v těchto regionech zrovna krátká sezona jahod a příchod superměsíce vnímali Indiáni jako znamení, že jsou plody zralé a připravené ke sběru.

V Evropě se mu nejčastěji říká Medový či Růžový Měsíc. Stejně jako původní Američané si i Evropané spojili superúplněk s přírodními jevy: se sběrem jarního medu či s kvetením růží. S růžovou barvou nemá název nic společného.

Přestože nejsou superměsíce nijak vzácné, každý měsíc se neobjevují. K úplňku dochází každých 29,5 dní, zatímco do perigea se Měsíc dostane každých 27 dní. Jen když se tyto dva okamžiky překryjí, vznikne superúplněk.

