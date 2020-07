Novou podobu vtiskl starým videozáběrům specialista na restaurování fotografií a filmů, který si říká DutchSteamMachine a na Youtube má svůj vlastní kanál s necelými sedmi tisíci odběratelů.

Záběry z Měsíce, jak jste je ještě neviděli

"Chtěl jsem ze sledování těchto záběrů vytvořit podívanou, jakou ještě nikdo neviděl," svěřil se americkému deníku Universe Today. Na Youtube vystavil výsledek obnovy filmu z mise Apollo 16, pořízené kamerou lunárního roveru, jímž se po měsíčním povrchu vozili astronauti Charlie Duke a John Young. Původní frekvence 12 snímků za vteřinu byla za pomoci umělé inteligence vylepšena na 60 snímků za vteřinu, čímž se stal zabíraný povrch Měsíce daleko ostřejší.

Zdroj: Youtube

Dalším vylepšeným videem byly záběry přistávací plochy modulu Apolla 15, který dosedl na měsíční základně Hadley u stejnojmenné 100 kilometrů dlouhé brázdy Rima Hadley na úpatí Mons Hadley Delta, vrcholu v pohoří Montes Apenninus (Apeniny).

Zdroj: Youtube

A konečně došlo i na film nejslavnější a nejikoničtější, zachycující legendární "malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo" astronauta Neila Armstronga, vystupujícího z přistávacího modulu Apolla 11. Záběr byl pořízen šestnáctimilimetrovou videokamerou umístěnou uvnitř modulu, nová verze ho ukazuje daleko zřetelněji.

Zdroj: Youtube

"DutchSteamMachine" používá k zaostření starých záběrů nástroj, zvaný interpolace snímku, což je zvyšování počtu snímků videa za vteřinu. Tento nástroj umělé inteligence je k dispozici zdarma jako open source a neustále se vyvíjí a vylepšuje. Jde o formu zpracování videa, v němž se mezi stávající snímky dotvářejí další animační ve snaze zvýšit plynulost videa, kompenzovat jeho případnou rozmazanost a podobně.

"Stejné programy umělé inteligence se používají k oživení starých filmových nahrávek z 20. let minulého století, která lze s jejich pomocí restaurovat ve vysokém rozlišení a barvě," uvádí DutchSteamMachine.

Chce to vybavení

Použití tohoto nástroje vyžaduje výkonný a špičkový specializovaný grafický procesor (GPU) se speciálními chladicími ventilátory a restaurace pětiminutového videa může trvat od šesti až do 20 hodin, takže nejde úplně o levnou ani jednoduchou záležitost, výsledek je však pozoruhodný.

DutchSteamMachine se této činnosti věnuje podle svých slov ve volném čase a výsledky své práce zveřejňuje zdarma na svém kanálu YouTube. Řídí se prý heslem "Zachovejme minulost pro budoucnost" a stejné techniky používá i k vylepšení starých domácích videí, obrázků a snímků. "Je skvělé číst si, jak lidé na mé záběry reagují. Když vidím ohlasy jako: ‚Páni, to je úžasné!‘ nebo ‚Něco takového jsem ještě neviděl‘, tak mě to nabíjí do další práce."

Podle svých slov má ještě spoustu záběrů z misí Apollo, jež chce restaurovat stejným způsobem. Historické fotografie, obnovované podobnou formou, zveřejňuje na své stránce, kterou má na Flickru.