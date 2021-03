TikTok je světově nejpoužívanější aplikací loňského roku. V Česku sociální síť zaměřená na krátká videa za pandemie zažila boom u nejmladší generace. A kdo dosud žil na konkurenčních sociálních sítích jako Facebook či Instagram, nebo mimo ně, o čínské aplikaci mohl slyšet při aktuálně propírané kauze kolem kontroverzní kampaně na očkování.

Alespoň jednou za měsíc se podle statistik agentury Httpool, která se v Česku stala partnerem TikToku pro prodej reklamy, připojí na čínskou sociální síť přes milion Čechů. Podle průzkumů jsou to většinou mladí lidé do pětadvaceti let. Dle mínění odborníka na digitální média Daniela Dočekala tak i zůstane. „Na TikToku není pro starší skupinu obsah. Jsou tam hovadiny a videa pro plus minus čtrnáctileté,“ řekl Deníku.

Americká válka proti čínskému TikToku se zaměřila právě na možné nebezpečí pro děti. Oficiálně je aplikace přístupná uživatelům od třinácti let, jenže i mladší teenageři pravidla obcházejí. Před pár dny je proto pro nejmladší upravili. Uživatelé do patnácti let musejí ručně schválit každého nového sledujícího, který chce vidět jimi zveřejněná videa. Omezené je i stahování. „Videa dětí do patnácti let už nejde stahovat. Uživatelé ve věku šestnáct až sedmnáct let to musejí odsouhlasit,“ informoval Eric Han, šéf z americké pobočky TikToku.

Byť tuto sociální síť ovládla takzvaná Generace Z a mileniálové, potenciál v ní vidí i další. Účet má od loňska například Vysoké učení technické v Brně. Jako jedna z prvních vysokých škol u nás. Profil s posledním videem z listopadu je však nyní ve stavu klinické smrti. „Účet jsme založili spíš pro budoucnost. V době zrušených akcí a výuky na dálku teď ani není moc co natáčet,“ sdělila mluvčí brněnské techniky Radana Koudelová. Největší počet sledujících mají na profesní síti LinkedIn.

Pokec na dálku

V době omezených kontaktů, nařizované práce z domova nebo zavřených restaurací a barů od loňska získaly na větší popularitě i aplikace, díky nimž může online komunikovat více lidí najednou. „Aplikace jako Teams, Zoom nebo Skype teď samozřejmě používá při poradách víc zaměstnanců. Když jsou na home-office, nic jiného jim nezbývá,“ podotkl Dočekal.

Novinkou nahrazující třeba hospodský pokec je Clubhouse. Žádná videa ani obrázky, aplikace stojí na mluveném slovu a debatních místnostech. Lidé se do nich dostanou na pozvání, zatím ale pouze uživatelé mobilů od společnosti Apple.

I v digitálním světě jsou ale lidé citliví na své soukromí. „Pro všechny přátele i nepřátele. Končím s WhatsApp. Nově mě najdete pouze na Signal.“ Zprávu v podobném znění od svých známých nedávno dostala řada Čechů včetně autora článku. A to poté, co internet obletěla informace o nových podmínkách WhatsAppu a sdílení dat o uživatelích s Facebookem. Mnozí k aplikaci, již dosud vnímali za bezpečnou, ztratili důvěru.

Riziková setkání

Aplikace eRouška mezi Čechy trhala rekordy už na podzim na počátku druhé vlny covid-19. V polovině října dosáhla milionu stažení, nyní ji má v mobilu aktivováno půldruhého milionu uživatelů. Do začátku února aplikace upozornila na 230 tisíc rizikových setkání. „Pro dotyčného je to varovný signál, že se potkal s nakaženým. Na základě toho by měl podle pokynů v aplikaci

přizpůsobit své chování, aby chránil svou rodinu a blízké,“ přiblížila již dřív hlavní hygienička Jarmila Rážová.