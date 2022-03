Jak vymírání dinosaurů začalo, na tom už se vědecká komunita poměrně shoduje. Na Zemi dopadla na konci pozdní křídy, před 66 miliony let, planetka. Už dřívější studie ukázaly, že právě ničivý střet zapříčinil postupnou degeneraci a vymření obřích tvorů. To, co ovšem nadále zůstává záhadou, je přesný termín dopadu. Nyní jsou odborníci o krok blíže k jeho stanovení. Odhadli totiž roční období nárazu. „Na severní polokouli bylo právě jaro,“ píše server Science News.