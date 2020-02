sobota 15. února Holovousy

Tradiční oslava masopustu se v Holovousích bude konat v sobotu 15. února. Průvod maškar bude zahájen ve 14:30 hodin u kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích, odkud půjde přes náves se zastávkou u Svartesu a na parcelách. Dál bude pokračovat na náves do Holovous a do Zahumení. Průvod maškar se vrátí do sportovního areálu U Vagónu, kde bude dle počasí a zájmu pokračovat masopustní veselí s hudbou. Přijďte si užít příjemné sobotní odpoledne.

sobota 22. února Železnice

Masopust v Železnici bude opět v režii místního muzea a Café Terasy. Začátek průvodu je v 15 hodin na náměstí, v kavárně vás pak čekají masopustní pochoutky a posezení s muzikou.

sobota 22. února Hořice

Strozzi - spolek přátel hořického zámku pořádá a srdečně zve nejen hořickou veřejnost na tradiční Zámecký masopust, který se letos bude konat již počtvrté, a to v sobotu 22. února.

Sraz účastníků, nejlépe v maskách, je před zámkem, odkud se v 9 hodin vydá na svou tradiční masopustní obchůzku městem. Připraveny budou opět oblíbené zabijačkové hody řezníka pana Lumíra, hořické pivo JungBerg, masopustní kapela s dudákem Michalem Pospíšilem a jako host opět vystoupí folklórní soubor Barunka z České Skalice. Budeme opět tlouci kohouta, porážet kobylu a možná i něco dalšího. Tak neváhejte a přijďte, a nezapomeňte si masku a dobrou náladu!

sobota 22. února Pecka

Ve 14 hodin průvod masek projde obcí od kostela sv. Bartoloměje k hradu za doprovodu žíznivých muzikantů. Hned po průvodu začne na radnici zábava s muzikou a dobrým jídlem.

neděle 23. února Nová Paka

Ve 14.00 hod. vychází průvod masek od ČSOB na Dukelské náměstí, poté k MKS, kde proběhne doprovodný program. Na dvorku MKS vystoupí ZUŠ Nová Paka, Krkonošský Horal a Podkrkonošská dechovka – masopustní občerstvení zajištěno. Na velkém sále bude od 15 hod. připraven pro děti tradiční karneval s tombolou.