Když jsem přemýšlela, co bych tak z vlny vyrobila, vzpomněla jsem si, jak v zimě, když je sníh, miluju pozorování ptáčků na krmítku. Teď v létě mají jinou potravu, tak jsem se rozhodla umotat si nějak ptáčky vlněné.

Ptáčci z vlny | Foto: Deník/Denisa Bartošová

Nejdřív jsem trošku bojovala při zkoušení, kolik vlny použít, a tak je moje první sýkorka dost rozčepýřená, jako by se zrovna přecpala slunečnicovým semínkem. Však ji sami uvidíte ve fotogalerii. Pak už jsem to ale vychytala a vy to zvládnete taky (a řekla bych, že i větší děti).