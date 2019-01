Zrušená dráha Smidary - Vysoké Veselí

Nevíte-li kam na výlet tuto sobotu 14.7.2018, vydejte se na putování po historii již více než čtyřicet let zrušené dráhy ze Smidar do Vysokého Veselí. Podél trati vyrazí historický autobus Karosa řady 700, kterým už se běžně nesvezete. První spoj vyráží od nádraží Nového Bydžova v 9:05 do Sběře, kde je připravena malá výstavka fotografií, k zakoupení zde bude publikace o historii železnice, popř. jiné upomínkové předměty a nebude chybět ani příležitostné razítko. Další spoje s odjezdem od nádraží ve Smidarech (autobus čeká na vlak ČD do 10 minut zpoždění) odjíždějí v 9:50, 11:00, 12:10, 13:50 a 15:10. Autobus pojede vždy s průvodcem, který upozorní na pozůstatky dráhy. Spoj na cestě zastavuje ve Smidarech na náměstí, Chotělicích, Hrobičanech, Sběři a Vysokém Veselí. Pak se navrátí se zastávkou ve Sběři opět do Smidar k nádraží. Podrobnosti včetně jízdního řádu naleznete na stránkách pořadatele www.pshzd.cz. Tak neváhejte a přijeďte se podívat.

