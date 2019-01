Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad vás zve na padesáté deváté pokračování pořadu Živák lázeňský

V kulturním sále lázní vystoupí skupiny The Jumper Cables a Pohromadě na přehradě.

The Jumper Cables - Zkušení hráči, kteří s jinými kapelami procestovali téměř celou Evropu a část USA. Společně zde vytváří autorské skladby zpívané v angličtině s neotřelými harmoniemi a pevnou rytmikou, stejně tak i několik coverů známých hitů. To vše na bázi původní americké akustické lidové hudby.

Pohromadě na přehradě je kapela produkující vynikající, většinou vlastní, blues. Liberecká kapela existuje více jak 20 le

Vstupné 50,- Kč