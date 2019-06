Zažij Londýn

K-klub a jazyková škola Ovečka pro vás připravili akci s programem pro celou rodinu.

O co jde?

Jak již název napovídá, z Valdštejnské lodžie se 23. června stane malý Londýn se vším všudy. Projdete se kolem památek jako například Big Ben, Westminster Abbey, Tower Bridge, jako byste tam opravdu byli.

Pro naše menší turisty bude připraven skvělý program, za odměnu dostanou zasloužený suvenýr z Londýna. :)

Nedílnou součástí tohoto překrásného města je také Hyde park, kde si budete moci zakoupit občerstvení anglické kuchyně a dáte si piknik přímo na dece, nebo třeba "dvacet" na lehátku.



Na co dál se můžete těšit?

Vystoupí kapely:

Veterán Club Beatles - nejangličtější kapela co známe :)

Alibi Rock - kapela, kterou jistě znáte. Zahrají největší pecky světové hudby

Annie Pity - naše skvělá kamarádka a hudebnice každým coulem

- ochutnáte anglické pivo, fish&chips a další anglické speciality

- děti i dospělí si mohou vyzkoušet ukázkovou hodinu angličtiny s našimi lektory

- vyhrajete hodnotné ceny, např. Anglický víkendový pobyt v Orlických horách, tábor s angličtinou v Jičínském Káčku a další hodnotné ceny

- malování na obličej

Přijďte si vyzkoušet angličtinu v praxi. Až do Londýna opravdu poletíte, budete na všechno připraveni!!! :-)

Vstupné:

rodinné (2 - 4 návštěvníci) - 150,-

jednotlivé - 100,-