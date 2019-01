Zavírání sezóny na Dachovech

Zavírání plavecké sezóny v sobotu 1. září od 13 do 17 hodin na přírodním koupališti Dachova. Od 13 do 15 hodin bude připravena sportovní stezka pro děti i dospělé, která povede od lomu U sv. Josefa na koupaliště, kde bude od 14 hodin připravena zábava a kulturní program, zahájení v 15.15 – zahraje skupina Brnkačka, uvidíte výstavu historických vozidel, vystoupení Hořických mažoretek a taneční skupiny Vem si prášek. V 16.15 se uskuteční boj o meloun, v 17.15 je na programu Krakonošův memoriál. Občerstvení zajištěno, dobové oblečení vítáno. Vstupné 20 korun, děti do 140 centimetrů mají vstup zdarma.