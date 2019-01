Za Maxem do Galerie plastik - workshopy pro školy i veřejnost

Hořická galerie plastik připravila doprovodné programy k probíhající výstavě Maxe Švabinského. V sobotu 23. září proběhne workshop pro veřejnost, kde si účastníci zhotoví tisk technikou suché jehly. Ve dnech 19. - 22. září proběhnou workshopy pro školy.







V hořické Galerii plastik probíhá výstava Max Švabinský /nic mimo umění/. Je připravena u příležitosti 100. výročí první samostatné prezentace jeho grafického díla, která proběhla v Hořicích v Umělecké síni na Habru v květnu a červnu roku 1917. Do konce září 2017 jsou zde představeny grafické listy ze soukromé sbírky rodiny autora a z fondu grafiky Městského muzea a galerie v Hořicích. Kromě tisků z let 1901 až1917, kdy autor nejprve svými díly a později i pedagogickou činností zásadním způsobem přispěl ke zrodu moderní volné grafiky, jsou zde vystaveny unikátní velkoformátové tiskové matrice pro dřevoryt, lept i mezzotintu. Vystavené grafiky sousedí a částečně volně prolínají do stálé expozice plastik, jež představuje unikátní kolekci sochařského díla našich významných autorů z počátku 20. století. Přijďte se podívat. Pro zájemce jsou v průběhu září v rámci této výstavy připraveny tyto související doprovodné programy:

Grafické techniky, workshop pro školní skupiny.

19. - 22.9.2017 od 9 do 15 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci si vyzkouší jednu

z grafických technik, suchou jehlu. Trvání programu pro max.16 osob je 60 až 90 min. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 nejpozději den předem do 15 hod.

Grafické techniky, workshop pro veřejnost

V sobotu 23.9. od 14 hodin v Galerii plastik Hořice. Účastníci se seznámí s různými grafickými technikami a zhotoví si tisk technikou suché jehly dle vlastního návrhu. Trvání programu dle počtu účastníků 90 až 120 minut. Přihlaste se na tel.: 734 255 093 do 21.9.