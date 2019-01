XXIV. ročník Hořice JazzNights 2018

Pěkně nadupaný JazzNights 2018 je za dveřmi !!!

Určitě netrpělivě očekávanou zprávou pro všechny příznivce jazzové a bluesové hudby je každoroční odtajnění programu nového ročníku tradičního svátku hudby v Hořicích.

I na letošek pořadatelé festivalu připravili skvělý program, a to v pravdě mezinárodní. Po tři festivalové večery diváci uslyší a uvidí muzikanty z Čech, Slovenska, Velké Británie, Polska a Rakouska.

Hned zahajovací koncert ve středu 31.10. nabídne tři legendární postavy, které výrazně ovlivnily českou jazzovou i rockovou hudbu. Na scéně DK Koruna se představí Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý.

Páteční festivalový rozjezd bude patřit swingovému uskupení Revival swing band Praha, založenému v roce 1979 a hrajícímu od tradičního jazzu po zvuk swing bandu, evergreenové melodie D. Ellingtona, C. Basieho a L. Armstronga. Jako první na hlavní pódium vystoupí fenomenální baskytarista Pavel Jakub Ryba se svou skupinou. Poté bude sál kulturního domu patřit třicátým létům minulého století, které evokuje vystoupení Sester Havelkových a jejich pětičlené doprovodné skupiny. Z Velké Británie k nám zavítá jeden z nejlepších současných britských saxofonistů Alex Garnett se svým triem a ti, kteří se každoročně těší na finále večera v podání velkého big bandu, nebudou ochuzeni ani letos, neboť nejen jim zahraje svůj swingový repertoár Big Band Jiřího Pavlíka. Ani tím však první festivalový večer neskončí a diváci se budou moci přesunout do restaurace Staré časy, kde jim pozdní noční hodiny zpříjemní rakouské duo The Lettners se svým zemitým blues.

Stejné duo se postará i o rozjezd druhého, sobotního festivalového večera. Na hlavním pódiu jako první vystoupí hosté ze Slovenska, bluesové uskupení Dura & Blues Club, jehož členy jsou vynikající slovenští bluesmani Juraj „Dura“ Turtev, Erich „Boboš“ Procházka a Štefan Lengyel.

Poté je vystřídá kvintet vynikajících muzikantů Rhythm Desperados, v jehož řadách nechybí například úžasný saxofonista Michal Žáček nebo legendární perkusionista Imran Musa Zangi. K vrcholů večera bude patřit také hudební příspěvek polské skupiny Hot Tamales Trio,

která ve své tvorbě mísí prvky blues, folku a world music. Posledním hudebním vystoupením letošního ročníku Hořice JazzNights 2018 bude skupina Tonny Blues Band,

kterou v roce 1997 založil legendární basista Tony „Blues“ Smrčka, působící na scéně už od semdesátých let. A komu se nebude ještě chtít spát, může si opět zpříjemnit sobotní noc na afterparty v restauraci Staré časy, kde jako již tradičně zahrají hořičtí swingaři, čili Swing Hořice. A to bude již definitivní tečka za letošním, mimochodem již 24. ročníkem Hořice JazzNights 2018. Ale to je ještě daleko před námi a já si vás všechny touto cestou dovoluji na letošní ročník jazzového festivalu srdečně pozvat.

Předprodej vstupenek bude zahájen v DK Koruna 1.10.2018.