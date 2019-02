Workshop: „Nerovnosti v předškolním a povinném vzdělávání v ČR“

Všechny zájemce z řad laické i odborné veřejnosti zveme na workshop s Doc. RNDr. Jana Strakovou, Ph.D. na téma „Nerovnosti v předškolním a povinném vzdělávání v ČR“

26. 2. 2019

14:00 - 16:20 hod (přednáška+ diskuze)

přednášková místnost jičínského zámku,

Valdštejnovo nám. 1, Jičín

Cílem setkání je seznámení účastníků s faktickými informacemi o nerovnostech v předškolním a povinném vzdělávání týkajícími se celé ČR. Budeme hovořit o rozdílech mezi mateřskými a základními školami v ČR, o tom, jak si rodiče vybírají školu pro své dítě, a co podmiňuje přechod dítěte na víceleté gymnázium. Po přednášce bude následovat sdílení informací účastníků o tom jaká je situace v území ORP Jičín, co považují za závadné a co nikoli, jaká jsou možná řešení.

Více informací a možnost přihlášení najdete na našem webu:

http://map.otevrenezahrady.cz/vzdelavaci-aktivity/workshop-nerovnosti-v-predskolnim-a-povinnem-vzdelavani-v-cr