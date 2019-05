V pořadí druhý závod zařazený do Haven MTB Series 2019. Vybíráme pro vás to nejlepší a nejhezčí co lze v okolí Jičína nalést. Samozřejmě v rámci zvolené lokality, která se nachází na sever od Jičína. Povrch, cesty a pěšiny jsou většinou spíše pevného podkladu. Proto ani mokřejší počasí nezpůsobí bahenní lázně. Nejde o žádný extrém ani o „silniční“ kritérium. Nebude chybět ani kategorie pro elektrokola.

Trasa 25 a 50 km.