Vzpomínkový koncert na Waldu s hosty Jiřím Štréblem a Františkem Hackerem a smyčcovým kvartetem v Masarykově divadle

Skupina Waldovy Matušky vznikla původně jako dar několika přátel svým přátelům na oslavu jejich svatebního dne. Na začátku tedy nešlo o spojení profesionálních muzikantů a založení klasické revival skupiny. Sami sebe rádi definujeme jako „přátele přátel písní Waldemara Matušky“. Hraní je pro nás především radost a k Waldovým písním přistupujeme s láskou a pokorou. Snažíme se, jak nejvíc to v našem nástrojovém obsazení jde, zachovat původní aranžmá a náladu písniček. Měli jsme to štěstí a čest potkat se na podiu (i na baru) s lidmi, kteří s Waldemarem hráli a přátelili se. Například na společném koncertě s částí kapely K. T. O., kdy se oba naše soubory v průběhu večera v podstatě spojily v jeden celek, nebo když na pražský koncert přišel Waldův kamarád Milan Pitkin a zazpíval si s námi několik hitů. Díky řízení osudu a zájmu posluchačů i pořadatelů máme za sebou už několik nabitých sezón. Hrajeme na festivalech, svatbách, oslavách, posvíceních a dalších akcích a všude jsme svědky toho, že Waldovy písně jsou stále aktuální a oblíbené, a to napříč generacemi. Je nám ctí, že se svou troškou podílíme na odkazu skvělého zpěváka a člověka, Waldemara Matušky.

Předprodej vstupenek od 21. 11. 2018 v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí v Jičíně