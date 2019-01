Jičín – Spolek železničních modelářů Jičín každoročně představuje svá modelová kolejiště veřejnosti. Tentokrát se velká podzimní

Výstava železničních modelů Jičín uskuteční od středy

15. listopadu v prostorách galerie Regionálního muzea, kde bude k vidění od 9 do

17 hodin do neděle 18. listopadu. Přijďte se podívat, co je nového na propracovaných kolejištích! Do činností spolek zapojuje nejen dospělé členy, ale hlavně děti. Pokud jste fanoušky železnice a máte kreativního ducha, neváhejte – modelářský kroužek se schází každý čtvrtek od 15 do 17 hodin v Lindnerově ulici v Jičíně.