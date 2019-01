Výstava mečíků

Nemyčeves – ZO ČZS Nemyčeves-Vitiněves Pořádá 48. speciální výstavu mečíků. Akce se koná 11. a 12. srpna v areálu nemyčeveské školy vždy od

8 do 18 hodin. Mečíky budou vystavovat přední pěstitelé, členové specializované organizace GLADIRIS, dále budou vystaveny růže, jiřiny a lilie. Doprovodný program spojený se křtem nových semenáčů měčíků. V sobotu od 13 do 18 hodin hraje Kyzivátova libáňská dechovka.

V 15 hodin vystoupí zpěvačka Kamila Hűbsch. Od 19 hodin se koná koncert Heidy Janků a ve 20 hodin začíná vystoupení skupiny Fiakr, spolek emeritních Šlapeťáků. V neděli od 13 do 18 hodin zahraje dívčí country skupina Sunny girls. Hostem odpoledne bude zpěvák Standa Hložek. Během odpoledních představení proběhne po oba dny křest nových odrůd mečíků. Zajištěn prodej výpěstků a občerstvení. V areálu výstaviště shlédnete také výstavu Sto let od založení republiky, kterou připravil SDH Nemyčeves spolu s OSH Nymburk.