Výstava hub

Zveme vás na výstavu hub do Lomnice nad Popelkou, která se koná v neděli 23. září od 9 - 17 ho. opět v Orlovně. Výstava bude v letošním roce pouze jednodenní, protože jsme do poslední chvíle netušili, zda bude co vystavovat a v jaké kondici houby budou, aby se na vás vydržely čerstvě smát několik dní.

Budeme se snažit nashromáždit a předvést vám co největší počet druhů hub z našich lesů.

Chcete-li i vy přispět svojí troškou na naši výstavu, přineste nám na výstavu houby z vašeho okolí, o kterých si myslíte, že by mohly druhově oživit naši akci.

Jako tradičně budou připraveny k prodeji naše houbové kalendáře na rok 2019, můžete se seznámit s houbovou lékárnou, ochutnat houbové jednohubky a shlédnout i nějaké fotečky.

K nahlédnutí a podepsání bude petice www.lomnickyles.cz, protože cítíme, že k tomuto tématu máme velice blízko.

Prezentaci našeho spolku najdete i na akci na Alainově věži u Lomnice n. Pop. 28. září, kde budou pro vás připravené kvízy, hádanky a poznávačky na téma hub a lesa.

Těšíme se na setkání s vámi, milí čtenáři :D Houbařský spolek Lomnice n. Pop.