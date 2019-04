Kino Nová Paka uvede v sobotu 27.4. v 19.00 hodin dokumentární film „Vše o

Životě po životě“. Je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim

umožněno vrátit se zpět. Obsahuje nejen průběh prožitku, ale celkovou

změnu, která těmto lidem klinická smrt do života přinesla. Změnu

vnímání svého okolí a světa. Pochopení, že nic se neděje náhodou. Fakt,

že člověk je neustále v možnosti a jediné, co nás brzdí, jsme my sami.

Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora Stacha, který je

režisérem filmu, spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem v

jedné osobě. Sám klinickou smrt dvakrát prožil. Proložena je vyprávěním

o setkání s Milošem Formanem a dalšími zajímavými lidmi, besedou s

dotazy návštěvníků a po skončení bude možné zakoupit režisérovy knihy.

Na základě osobních zkušeností s klinickou smrtí jich napsal několik,

jedna z nich se stala knižní předlohou pro film Za oponou noci, který

Dalibor Stach natočil s plejádou českých herců a dvou hollywoodských

hvězd.

Kino Nová Paka, vstupné 100 Kč