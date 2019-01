Vítání prázdnin v Bačálkách

Bačalky - Rozhodli jsme se uvítat nadcházející prázdniny a dovolené zábavným odpolednem a večerem, kdy se nejen pobavíme, ale také se něco zajímavého dozvíme a rovněž protáhneme naše tělíčka.

První část odpoledne je věnována 100. výročí vzniku republiky – profesionální agentura nám na našem přehlídkovém molu za pivnicí U Bači předvede módní přehlídku modelů dámského oblečení z období 1918 – 1970. Módní přehlídku obohatí také vizážistka a kadeřnice ukázkami dobového líčení a účesů.

Bylo by velmi potěšující, kdybyste i Vy provětrali šatníky; a pokud najdete nějaký hezký Vám padnoucí model pro prababičce či babičce, abyste se do něho oblékli a přišli tak podpořit celkovou atmosféru akce.

Následuje vítání našich dvou nových občánků a hned poté od 17.00 hodin se všech dam a dívek ujme Terezie Dubinová, která je kromě své činnosti v o. p. s. Baševi také lektorkou relaxačních kruhových tanců. Budou to rytmy na etnické motivy různých evropských národů.

No a večer zakončíme tím, co na Bačalkách už hodně let nebylo. LETNÍ KINO!!! Po setmění, zhruba od půl desáté večer začne promítání české filmové komedie

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU s Ondřejem Vetchým v hlavní roli. Dobře se oblečte, neb se má ochladit, dobré bude vzít si s sebou také deku pod zadeček, protože hlediště bačalského kina je na kaskádovitém svahu u hřiště. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Co si více přát? Aby nepršelo a abyste přišli se svými přáteli v co nejhojnějším počtu. A jestli můžete, šiřte naši pozvánku dál po vlastech českých.