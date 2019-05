Vítání léta

Hudební program - Bandit, Maják, Country legends, Kamelot

Doprovodný program - dílničky a hry, poníci, lukostřelba, laso, práce s bičem, autodráha, ohňová show a bubny

Jedná se o benefiční festiválek, který se bude konat 22.6.2019 v areálu DDM Stonožka Nová Paka.

Pořadatelem je spolek Naše světy habštotské. Výtěžek z akce chtějí pořadatelé věnovat dvěma novopackým dětem, kterým do života zasáhla vážná nemoc. Podpoří tak rekonvalescenci Honzíka Beneše a Šimona Křížka. Vstupné 200 korun, děti do 15 let zdarma.