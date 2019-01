Visací zámek, Selhání systému

31.8.2018 | 20:00 | Zámecký park Lázně Bělohrad



Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad Vás srdečně zve na koncert skupiny Visací zámek do zámeckého parku.

Jako pokapela vystoupí místní skupina Selhání systému.

Vstupné 250,- Kč. Zdarma děti do 10 let v doprovodu dospělé osoby a držitelé průkazu ZTP/P s doprovodem. Předprodej není, veškeré lístky si budete moci zakoupit na pokladnách při vstupu do Zámeckého parku, který bude otevřen od 19 hodin.

Parkování možné na náměstí, za sokolovnou nebo v ulicích.

Visací zámek (familiérně Visáči) je punková skupina, působící na české hudební scéně již od roku 1982. Kapela hraje stále v původní sestavě. Zejména v počátcích svojí tvorby silně ovlivnila zvuk celé jedné generace kapel a názory celé jedné generace posluchačů. Hity jako Uniformy nebo Dopravní značky položily ideový základ moderního českého anarchopacifismu, ostatní raná díla skupiny Visací Zámek jsou zase pevně rozkročena mezi vypjatým nihilismem a raným postmodernismem. Během 90. let se kapela ideově vzdálila původním anarchistickým ideálům a punkovému zvuku a myšlenkově se přiblížila spíše nihilismu a hudebně pak možná dřevnímu heavy-metalu. V současné době se kapela vrací k punkovým kořenům a snaží se získat přízeň další generace fanoušků a fanynek například hitem a videoklipem Známka punku.

Při koncertech kapely bývají provolávána hesla „Punk´s not dead, vy volové či úprava hesla „Punk´s not dead" na „Punk´s not sweet", která se stala pro kapelu tradičními.

Více na visaci.cz