Vernisáž obrazů Renaty Greiner v Café Terasy

Přijďte si užit jedinečný zážitek z výstavy obrazů významné výtvarnice a malířky Renaty Greiner, v Mnichově žijící Češky.

Něco málo z biografie Renaty Greiner:

Narodila se ve Dvoře Králové. Po roce 1968 emigrovala do NSR, kde se věnovala dokumentárnímu filmu a zviditelnila naučnými snímky z oblasti mikrobiologie. Koncem sedmdesátých let začala pracovat „na volné noze“ a spojovala abstraktní postupy s realistickou kresbou, manýrismem a surrealismem.

Své obrazy tvoří technikou nazvanou airbrush neboli americký retuš v kombinaci se suše malovaným pastelem. Její tvorba se vyznačuje několika směry - surrealismem, manýrismem a fantastickým realismem ve spojení s grafickou abstrakcí.

Díla lze i zakoupit. Výstava potrvá do konce února.

Pro tuto významnou příležitost pro Vás zajistíme hudební doprovod a drobné občerstvení.

Velmi si vážíme, že můžeme prezentovat tvorbu tak významné umělkyně, jako je Renata Greiner.