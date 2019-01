MÁTE DOMA STARÝ MOBIL? NEBO JINÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ? VELKÝ SBĚR ZAČÍNÁ, JDEME SOUTĚŽIT



Mimochodem, věděli jste, že mobil v sobě obsahuje toxické látky jako arsen, beryllium nebo kadmium? A že z něho lze pro další využití získat měď, stříbro, platinu, zlato či palladium? Jičín se zapojí do projektů Věnuj mobil a Aktivní obec. Staré mobily během července a srpna můžete odevzdávat v Městském informačním centru a na podatelnách městského úřadu na Žižkově náměstí a v ulici 17. listopadu. Jiná elektrozařízení lze vhazovat do červených kontejnerů. Zaměřme se v létě na sběr a pomozme dobré věci, a to hned na více frontách.







Účastníci kampaně Věnuj mobil, mezi něž se Jičín nyní zapojuje, vyzývají k odevzdávání starých mobilních telefonů. Máte-li doma v šuplíku telefon, který má odslouženo, předejte ho do boxu na některé ze dvou podatelen městského úřadu (Žižkovo náměstí nebo bývalý Aris) nebo v Městském informačním centru Jičín. Za každých 100 přístrojů vyhlašovatel kampaně, kterým je kolektivní systém ASEKOL a.s., předá jeden nový mobilní telefon lokální charitativní organizaci, již si určí samotný soutěžící. Jičín tu svou teprve zvolí po vyhodnocení kampaně, tedy po letních měsících.

„Soudím, že všichni máme doma alespoň jeden, ale mnohdy i několik telefonních přístrojů. Nefungují na sto procent, ale je nám líto je jen tak vyhodit. Říkáme si, že se třeba někdy budou hodit pro případ, že se náš nový telefon porouchá. Ve skutečnosti se k němu vrátíme jen málokdy, pokud vůbec někdy. Je čas se starých mobilů zbavit,“ uvedl místostarosta Ing. Jan Jiřička.

Žijeme v době, kdy mobilní telefon chápeme jako krajně spotřební zboží. Průměrná doba užívání telefonu je 12 až 18 měsíců, přitom skutečná životnost telefonu je několik let. Dva lidi ze tří navíc nemění mobil kvůli poruše, nýbrž proto, že si pořídí nový model. Ročně si telefon statisticky zakoupí jedna čtvrtina všech obyvatel ČR, což řečí čísel znamená, že se za jediný rok pouze v tuzemsku prodá 2,5 milionu telefonů.

Bohužel pouze jeden telefon ze sta je recyklován a počet nepoužívaných zařízení v ČR se odhaduje na 8 milionů. Kdyby se všechny vrátily k recyklaci, vytěžilo by se z nich 2800 kg stříbra, 272 kg zlata, 120 kg palladia, 8 kg platiny, 11 600 kg mědi a 4400 kg olova.

Aktivní obec

Po Jičíně jsou rozmístěny speciální červené kontejnery. Jsou určeny pro vysloužilá elektrozařízení. Kolektivní systém ASEKOL a.s. na jejich sběr vyhlásil soutěž. Nese název Aktivní obec. Tento titul získá v každém kraji ta obec, jejíž občané v červených kontejnerech nashromáždí nejvíce starých elektrozařízení. Vyhlašování výsledků proběhne na podzim.

Jičín může aspirovat na tento titul, neboť jeho obyvatelé jsou ve třídění elektrozařízení skutečně poctiví. Vždyť v loňském roce odevzdali na 44 970,05 kilogramů starých spotřebičů. Uspořili tím 595,19 MWh elektřiny, která by se musela vyrobit, více než 33 tisíc litrů ropy, která by se musela zpracovat, 2643,84 litru vody a více než 22 tun primárních surovin.

Takže pojďme soutěžit. Co do červených kontejnerů patří? Lze do nich vhazovat baterie, nabíječky, elektronické hračky, toustovače, mixéry, rychlovarné konvice, šlehače, žehličky, ruční vysavače, kalkulačky, budíky, notebooky, klávesnice, počítačové myši, holicí strojky, fény, kulmy, elektrické kartáčky, rádia, diskmany, navigace, vysílačky a ostatně i mobilní telefony. Větší spotřebiče, jejichž rozměry překračují červené kontejnery, lze odevzdávat na sběrném dvoře v Konecchlumského ulici.