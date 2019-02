Město Jičín se zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Stejně jako v minulých letech vyrazí dobrovolníci po zimě do ulic, aby odlehčili veřejným prostranstvím od odpadků. Nejdříve je třeba vytipovat místa, na která by se úklid měl obzvláště zaměřit. K tomu můžete pomoci i vy. Stačí nám napsat prostřednictvím této události nebo chatu na profilu Jičín - moje město. Další informace budou následovat. https://www.facebook.com/events/360547294535221/