Tuktukem z Thajska až na Moravu s Tomíkem na cestách / Kopidlno

Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu. Tentokrát vyrazil s TUKTUKEM Z THAJSKA PŘES PŮL SVĚTA AŽ NA MORAVU!

Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli zkušenosti se úplně sám vydal s tímto 35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. Projel tak 13000 km přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej přesně do roka a do dne dotlačil na Moravu.

O tom, že to jde, když se chce, jak zvládnou těžké situace, nebo jaký to je být sám jeden rok na dobrodružné cestě a mnoho barvitých historek plných neskutečných situacích, nabídek k sňatku, útěků před slonem, příšerných indů ale i nádherného Íránu vám Tomík s humorem a jistou nadsázkou mile rád poví za doprovodu fotografií, hudby a videí promítaných na plátně.

Kde: Kulturní a vzdělávací centrum Kopidlno

Kdy: 5. dubna 2019 od 17:00

Vstupné: 50,-Kč