„Trojka“ na Novém Městě slaví 125 let

Milí pedagogové, žáci, přátelé a příznivci 3. Základní školy v Poděbradově ulici na Novém Městě v Jičíně. V září tohoto roku to bude již 125 let, kdy budova naší školy přivítala své první žáky. A my, současní pedagogové, žáci i zaměstnanci školy, bychom si společně s vámi toto výročí chtěli připomenout. Zavzpomínat si na prožitá školní léta na naší škole, seznámit se s tím, v jakém prostředí a jak se učilo a učí dnes, a také naší „Starší dámě“, myslím Trojce, popřát všechno nejlepší. Ještě hodně šťastných let a hlavně spokojené, veselé žáky „chtivé vzdělání“, kteří na ni budou dlouho vzpomínat.

U příležitosti tohoto výročí bych vás, milé spoluobčany, současné i bývalé žáky, učitele a zaměstnance, ráda pozvala na oslavu. A kam jinam, než právě na prohlídku naší „Starší dámy“, ale i té novější části školy, která postupem doby vyrostla vedle té původní. Přijďte nás navštívit v sobotu 23. září na Den otevřených dveří. Máme pro vás milá překvapení.

Na vzájemná setkání se těší žáci, pedagogové a zaměstnanci 3. základní školy.

Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy