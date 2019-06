Triangl fest

TRIANGL FOLK FEST ŽELEZNICE

15. 6. 2019

Dlouho jsem měl v hlavě uspořádat kolem Café terasy hudební festival. Kavárna má krásné okolí a tak bylo celkem přirozené, že jsem ho do své idey zakomponoval. A když mé nápady kladně přijalo Železnické vlastivědné muzeum, které s nadšením pomáhá s realizací, jeho koncept vznikl už téměř sám: Spojení trojic, odtud Triangl. 3 místa, 3 scény. Hlavní scéna je ve vinici pod kostelem, druhá v nádvoří muzea a třetí v kostele sv. Jiljí, pro který stojí něco udělat… 3 minipivovary, 3 stánky s jídlem, 3 stanoviště pro děti, 3 otevřená muzea, zúčastní se i 3 výtvarná řemesla - umění (dřevo sochařka, kováři i malíři). Proběhne dražba uměleckých děl vzniklých během festivalu. Možná budou i 3 překvapení… (jen kouzelník nepřijde). Jedinečnost a hlubokou historii místa konání festivalu přiblíží ve své přednášce PhDr. Eva Ulrychová. Hrát se bude od 11-23 hodin střídavě ve vinici, muzeu a kostele. Pokud by náhodou nepřálo počasí, máme domluvené i záložní vnitřní prostory sokolovny.

Hudební program

Vladimír Merta, Jan Hrubý, Ondřej Fencl vinice 11:00

Vladimír Merta - to není jen písničkář. Je to osobnost s mnohem širším přesahem, inteligencí, břitkým úsudkem. Je to ikona české alternativní kultury. Se skutečnou legendou české hudby, houslistou Janem Hrubým a kytaristou Ondrou Fenclem vytvořil zcela fantastické trio. „S Mertou a Hrubým je každý koncert originál, pokaždé se dostaneme někam jinam, improvizace se rozbíhají a sbíhají… tahle spolupráce je opravdu zážitek a něco dočista jiného než všechny ostatní angažmá. Krásně jsme si sedli – s Vláďou i s Honzou. Já jsem tam takový usměrňovač, aby se z toho nestalo jen bohapusté hudební šílení na pozadí Vláďových kultovních písniček. Těžko se to popisuje slovy, to musíte slyšet,“ řekl Ondřej Fencl v rozhovoru pro Rockový svět.

Jakub a Tomáš Kazdovi kostel 12:30

Jejich manažer a táta Mirek mi řekl: „Pokud to půjde, napiš o nás Jakub a Tomáš Kazdovi – latinské písně a písně Karla Kryla“ A pokud mohu říct něco já? … Od nikoho jiného, než od Kuby jsem neslyšel zazpívat Kryla tak důvěryhodně…

Harmonikářka Lucie Eva muzeum 14:00

Celým jménem Lucie Doušová je energická žena žijící přítomností, která na Trianglu nemohla chybět. Jak hraje horolezkyně, učitelka dětí – jógy, fotografka, lyžařka, vodačka…?

NAPLNO!!!



Miroslav Paleček vinice 15:30

Český folkový písničkář, který vhodně uchopil písně Osvobozeného divadla, tedy písně V+W+J.

Repertoár hlavně z „Ježkáren“ tvoří základ autorského písničkového recitálu. Nechybí ani největší hity P+J – Hele lidi, Valčíček, Prodavač limonád, Slušovická romance, Petřínská rozhledna, Na věky tu přeci nejsi …

Manželé Ondráčkovi kostel 17:00

Rodina přímo z Železnice, která má hudbu jako koníček. Marek Ondráček klávesové nástroje a Eva Ondráčková panova flétna. Zahrají klasické a křesťanská melodie.

PhDr. Eva Ulrychová kostel 17:45

Nám přiblíží jedinečnost a hlubokou historii místa konání festivalu.

Pepa Štross muzeum 18:30

Mi říkal: Až jednou vymyslíš nějaký festival, znovu sem rád přijedu a pobavím Tvé hosty… Texty písní svérázného písničkáře a baviče Pepy Štrosse z Klášterce nad Ohří mají nadhled a lehkou ironii. Věčnou inspirací je mu jeho vlastní početná rodina. Veselé a neotřelé historky z rodinného kruhu jsou tedy již po mnoho let nedílnou součástí jeho koncertů. Jako kytarista si může tykat se strýčky od swingu, ale uslyšíte ještě doprovodnou kytaru jeho šikovného synka Matěje. „Do čtyřiceti let se písničkář hledá, od čtyřiceti do padesáti tvoří, od padesáti do šedesáti vykrádá sám sebe, to už mám za sebou, a po šedesátce už se musí věnovat svým dětem, aby z nich něco bylo," směje se písničkář na celé kolo.

Anežka Cvejnová vinice 20:00

Ústřední postava libereckého alternativně rockového Imaginária, zpěvačka a klavíristka Anežka Cvejnová, se ve vinohradu Café Terasy představí s průřezem své autorské tvorby. Těšit se můžete na silné melodie, hloubavé české texty a strhující pěvecké představení.

WE2 (ve dvou) muzeum 21:00

Dva frontmani jiných kapel, se spolu sešli začátkem roku 2016 v akustickém projektu WE2, kde se snaží propojit charismatický hlas Kuby Špičky za podpory akustické kytary, Tomstrových basových podkladů a nápaditých dvojhlasů. Za sebou mají natočené dvě třístopová EP "Your possibilities" (2016) a "Your ways" (2018) a nově vystupují i v elektrifikované podobě za doprovodu Matyho bicích.

Tcheichan orchestra vinice 22:00

Dvojice Matěj Čejchan a Ctirad Macháně do Železnice opět po roce přiveze celý orchestrion, se kterým představí písně ze svého debutového alba Obzory. Výrazné hudební motivy, tepající rytmika, smyčcový kvartet, silné texty v češtině, expresivní Matějův zpěv a hned několik nových písní. To vše vystihuje nadcházející koncert tohoto jičínsko-českolipského nonetu na úplný závěr Triangl folk festu.

Doprovodný program

Umělecké kovářství HA - Prokšovi Bukovina

Malíři – Martina Řeháková povede malířský plenér. Zájemci se mohou přihlásit předem v Café Terasy nebo Vlastivědném muzeu, info@cafeterasy.cz

Vyřezávání ze dřeva motorovou pilou - Marta Novotná

Vytvořená umělecká díla budou vydražena na závěr koncertu Pepy Štrosse kolem 19:30

Vyžití pro děti: (není v ceně vstupenky)

Dřevění bagříci – kde si děti můžou vyzkoušet svoji manuální zručnost

Malování na obličej

Kreativní dílna



Otevřená muzea, která můžete navštívit: (není v ceně, ale vstupné symbolické 30 Kč)

Vlastivědného Muzeum Železnice (Galerie T.F.Šimona, kupecký krámek) – vstupné dobrovolné

Mlýn Oldřicha Prášila (není v ceně vstupenky)

Muzeum sochařky Inny Kolomijec



Občerstvení

Café Terasy – stánek s kávou, dorty, domácími limonádami a (nejen) vlastním vínem z naší loňské panenské sklizně!!!

Veget house - vegetariánské pokrmy

Palačinky paní Bečanové

Stánek s grilem – grilované maso, klobásy



Pivo z okolních Minipivovarů Vás dostane svoji rozmanitostí a poctivostí

Čtyři Lípy Libáň www.pivovar-liban.cz

Lomnický pivovar www.lomnickepivo.cz

Minipivovar u Čápa Příchovice www.ucapa.eu



Vstupné a lístky

Vstupné v předprodeji dospělí 399,-Kč. Děti bez nároku na místo zdarma, děti do 150cm a ZTP poloviční, tedy 200,-Kč.

Vstupné v den konání dospělí 490,-Kč. Děti bez nároku na místo zdarma, děti do 150cm a ZTP poloviční, tedy 245,-Kč.