Valdštejnská lodžie



The Pilgrim: The first journey

Sedmi minutové loutkové mini představení pro jednoho diváka.

Chilská divadelnice Astrid Mendez na své světové tour zavítá se svou show i do parku pod Valdštejnskou lodžií.

Zde budete moci od 14.00 do 18.00 vstoupit do poetického světa v úchvatném závěsném divadélku.

Představení budete moci shlédnout u stylové kavárničky v dřevěné maringotce - Valdštejnské Cafeterium.