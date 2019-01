Srdečně Vás zveme na taneční večírek s kapelou The Grooves JazzBand, která hraje chicagský dixilend 20-30 let. Najdou se tedy i starší i novější kousky :)

Přijďte si zpříjemnit vánoční pohodu do Boulderu a zatancovat si. Dobové oblečení vítáno !

Začátek v 20:00 a vstupné 80Kč.