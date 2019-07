Lázně Bělohrad a.s. pořádají a srdečně vás zvou na koncert The Dixieland Messengers Praha, kteří zahrají jazz a blues neworleánského období s původními prvky afroamerického folkloru.

Kulturní sál lázní, vstupné 100 Kč.

"The Dixieland Messengers Praha" založil koncem roku 1998 trombonista Václav Fiala s úmyslem navázat na koncepci interpretace jazzu a blues z klasického neworleánského období 20.až 40.let s původními prvky afroamerického folkloru a při dodržení obvyklé instrumentace, t.j. trubky, klarinetu, trombonu, piana, basy, banja a bicí soupravy.

Je to pravděpodobně nejmladší dixielandová skupina v ČR a to i přesto, že někteří z hudebníků patří k těm vůbec nejstarším dosud aktivním jazzovým muzikantům (na české jazzové scéně působí již od konce 50 let).

Ti se v "The Dixieland Messengers Praha" setkávají se dvěma generacemi mladších dixielandových muzikantů a setkání je to všestranně prospěšné. Vzniká tím sestava oplývající nejen zkušeností a jistotou, ale i energií a velkém entuziasmem a tím si všude na svých produkcích doma i v zahraničí získávají uznání a sympatie posluchačů.