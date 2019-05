8. ročník celoměstského multižánrového festivalu



SONGS FROM UTOPIA (CH) / blues–rock,

POHROMADĚ NA PŘEHRADĚ / blues,

HUBNUTÍ ŘÍZENÉ POČÍTAČEM / jazz rock,

BECOMING BIRDS / experimental pop,

PIJ BAND / dixi band, ČABRAKA / world music,

ODSTÍN / pop–rock, BRNKAČKA / folk,

THE OTHERS / rock–pop a další

SVÁTEK HUDBY JIČÍN navazuje na dlouholetou tradici oslav mezinárodního dne hudby, který se koná vždy 21. 6., v den letního slunovratu, již od roku 1982, kdy ve Francii tato tradice vznikla a postupně se rozšířila do celého světa. V tento mimořádný den se hudba stává dostupnou pro každého. Cílem tohoto oficiálně uznávaného dne hudby je oživit místa, kde se ve městě hraje živá hudba, anebo by se hrát měla, a umožnit hudebníkům všech žánrů, věku, profesionálního statusu či hudebního vzdělání zahrát si na veřejnosti.

http://svatekhudby.jicin.cz/