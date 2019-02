Chystáte se začít s podnikáním? Rozjeli jste vlastní podnikání a chcete získat nové kontakty a tipy? Přijďte na setkání startupové komunity do Jičína.

Co vás čeká?

Představení programu Vyklubejtese.cz

Svůj podnikatelský příběh přiblíží Kristýna Nováková - Velkymedved

Kristýna Nováková uvádí nevšední největší plyšové medvědy v ČR a SK až 3,5 metru obrovské. Obří originální plyšový dárek svou velikostí dostane do kolen :-).

Caffé Zajíček