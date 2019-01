Vlastivědné muzeum Železnice připravilo na sobotu 4. srpna vernisáž výstavy kreseb Spirit of Pencils. Společenská událost pro příznivce umění začíná v 15 hodin. „Své obrazy vystaví Nathalia Krzysztalowska. Kurátorem výstavy, která potrvá do 30. září, je Jan Pavel Šejn,“ zve návštěvníky Aranka Novotná. Za uměleckými díly mladé výtvarnice se můžete vypravit vždy od úterý do neděle od 9 do 11.30 a od 13 do 16.30.