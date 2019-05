Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice, Město Hořice, ZUŠ Hořice, ZUŠ Melodie zvou na Workshopy pro děti i dospělé ve Smetanových sadech

Letošní ročník nese podtitul „Barevný svět“ a na rozdíl od toho loňského, jehož hlavním cílem byla společná tvorba uprostřed města, chce prostřednictvím výtvarného, hudebního a dramatického vyjadřování zprostředkovat dětem a žákům základních a středních škol fenomény kultury sedmdesátých let. Vydejte se společně s námi do času, který charakterizují stejně dobře dlouhé vlasy a kalhoty do zvonu jako magnetofon s Dolby systémem, rocková opera Jesus Christ Superstar, kapesní kalkulačky a hnutí Green peace…

Připravené workshopy mají nejen podněcovat kreativitu a tvůrčí zápal, ale také přiblížit dobu, která přišla se zcela autentickým pojetím ekologického a sociálního myšlení a práva, vztahem k novým technologiím a zájmem o kulturní rozmanitost a pestrost. V našich instalacích, workshopech a dílnách jsme se právě na tyto originální souvislosti zaměřili. Přivedeme Vás k Lennonově zdi, kde můžete připsat další věty, podnikneme s Vámi exkurz po výrazových formách výtvarného umění 60. a 70. let (land art, body art, action painting), společně si poslechneme známé melodie na jukeboxu a pokusíme se vyrobit ikony hudebního nebe nebo atypický zvukový nástroj....

Program je vhodný pro děti všech kategorií, směřuje do oblasti výtvarné i hudební výchovy a anglického jazyka. Začíná v 9:00 hod. a končí ve 14:00 hod. ve Smetanových sadech v Hořicích. Od 15:00 hod. navazuje další hudební a výtvarný program ZUŠ OPEN. Vstup na obě akce je zdarma včetně materiálu všech výtvarných dílen a workshopů. Program je realizován za podpory odboru školství Královéhradeckého kraje. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 732 422 672