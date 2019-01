SnowFilmFest Lomnice n. Pop.2018

SNOWFILMFEST Lomnice n. Pop.

Vstupné: 90,-Kč

Celovečerní pásmo špičkových filmů o zimních sportech, v novém kině v té nejlepší kvalitě. Festival je svým rozsahem a návštěvností největší akcí svého druhu u nás. V programu je 6 pečlivě vybraných filmů – finalisté ze zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce. Na své si přijdou milovníci extrémních zážitků, čerstvého prašanu, arktické divočiny i sportovní fanoušci.

Na jaké filmy se letos můžete těšit?

Parta nadšenců má sen – sjet na kajaku nejseverněji položenou Grónskou řeku. Mrazivé podmínky však dělají z běžné vodácké expedice opravdu extrémní zážitek, těšte se na film Into Twin Galaxies. Kdo by nesnil o tom být digitálním nomádem, žít tam, kde se nám zachce, dělat co nás zrovna napadne, třeba objevovat nedotčené balkánské svahy jako ve filmu In Gora. Někdo radši brázdí upravené trasy, slalom, sjezd. A někdo jezdí tak rád, a tak dobře, že jsou z toho medaile na světových sportovních podnicích. Jak vypadá příprava tréninkové skupiny Ondřeje Banka uvidíte ve filmu Kámen, Nůžky, Vagus. Všechny dobrodruhy, tuláky a samotáře zveme na film The Frozen road, který je pohledem do duše cyklisty, který se vydal úplně sám vstříc mrazivým pustinám severní Kanady. Snímek Freezing je příjemným odlehčením. Dvojice surfařů podává svůj výlet za vlnami omývající Island s osobitým britským humorem. O nostalgickém návratu na finskou řeku Ivalo vypráví film Lapin Kulta. Místo plavidla budou však v hlavní roli tentokrát lyže a sáně.

Promítat budeme v aktuálně nejmodernějším kině v ČR přes, laserový projektor.

I. pásmo 17:00-18:06

Freezing - surfování v polárních krajích (VB - 22 minut)

In Gora - lyžování (Francie - 44 minut)

II. pásmo 18:21-19:21

Lapin Kulta - Laponsko na lyžích (ČR - 9 minut)

Intro Twin Galaxies - snowkiting a kajak (Rakousko - 51 minut)

III. pásmo 19:36-20:31

Kámen, nůžky, vágus - Ondra Bank (ČR - 30 minut)

Frozen Road - Kanada na kole (VB - 25 minut)