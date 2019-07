Přijďte zažít co jste ještě nezažili....

Přijďte se v sobotu ráno nasnídat do městského parku Jírovy sady.

Nepotřebujete téměř nic. Stačí, když si s sebou přinesete deku, přátele, nějaké hry a společně se příjemně naladíte do zbytku celého dne.

A co pro Vás budeme mít nachystané?

Kávu z místní pražírny, rukodělné výrobky, a hlavně... něco dobrého na zub!

Budeme se na Vás všechny těšit.