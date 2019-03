Smart kvíz: Restaurace Bohumilka (Lázně Bělohrad)

Smart kvíz míří do Bělohradu! Už od února můžete prožívat nejoblíbenější hospodskou zábavu 21. století i v tomto lázeňském městečku.

A jak to vlastně funguje?

? Vytvoříte 4–6členný tým a vymyslíte mu originální název.

? Svůj tým přihlásíte zprávou stránce Smart kvíz nebo na telefonním čísle +420 739 929 795.

✅ A už stačí jen dorazit na kvíz!

? Tam vás moderátor v průběhu celého večera provede více jak 50 otázkami, na které budete odpovídat jako celý tým, a to do připraveného záznamového archu.

? Otázky budou rozděleny do 10 tématických okruhů po 5 otázkách. Každá otázka bude promítnuta na plátně a ve spoustě otázkách zazní i slavné melodie.

? Nejlepší týmy si odnesou památeční sběratelské medaile Smart kvízu a hodnotné ceny! S prázdnou ale nikdy neodejde ani poslední celek.

?Nejblíže tipující tým v 56. kapitánské otázce navíc vyhraje panáky dle vlastního výběru pro celý tým!

?Startovné je 50 CZK/hráč.