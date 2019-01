Slavnostní otevření kina

Na programu je Den otevřených dveří pro veřejnost, prezentace obrazových a zvukových možností nové moderní kinotechniky v promítacím sále, od 20 hodin uvedení filmu Všechno bude za účasti autorů, včetně autora scénáře, lomnického rodáka Petra Pýchy. Kinokavárna bude otevřena od 13 do 16 hodin, v další dny od 10 do 16 hodin. Více o promítání a jiném programu v rámci otevření kina od neděle 14. října do neděle 21. října na stránkách kina www.kino.kislomnice.cz, na webu města či KIS a na plakátech :)