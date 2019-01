29.9.2018 | 19:00 | restaurace Romantica, Tree of Life



Lázně Bělohrad a.s. pořádají a srdečně Vás zvou na muzikálový program Slavné hity muzikálu Mamma Mia.

Ve speciálním 45 minutovém muzikálovém programu zazní hity skupiny ABBA s českými texty. Publikum si užije světoznámé písně jako Mamma Mia, Dancing queen, S. O. S., Thank you for the music, The Winner takes it all, Super Trouper a další.

Účinkují: Bořek Slezáček, Jitka Asterová, Petra Peterová

Vstupné 160 Kč.

Vstupenky lze zakoupit na recepci Tree of Life****