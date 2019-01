Setkání s autory MUDr. Marií Svatošovou a Alešem Palánem v Nové Pace

Ve čtvrtek 15. listopadu od 18 hodin bude kino v Nové Pace místem jedinečné akce! Důvodem bude vydání úžasné knihy rozhovorů dvou známých a zkušených autorů – MUDr. Marie Svatošové a Aleše Palán: „Neboj se vrátit domů“.

MUDr. Marie Svatošová před lety přišla s myšlenkou hospicové paliativní péče. Byla to ona, kdo v Červeném Kostelci iniciovala první český hospic. A je to stále ona, kdo neúnavně jezdí po republice s hospicovými přednáškami a je rádkyní hospicům nově vznikajícím. Marie Svatošová v knize mluví také o své rodině, studiu medicíny, vlivu, jaký na ni měl P. Ladislav Kubíček či o svém trapistickém fan clubu. Její knihy Až k prolití krve, Náhody a náhodičky, Bůh mezi hrnci či Hospice a umění doprovázet se staly bestselery. Marie Svatošová je držitelkou několika státních vyznamenání.

V mnoha hospicích najdeme citát: „Našim cílem je naplnit dny životem, nikoliv život dny.“ Autorka tohoto výroku Marie Svatošová dokázala životem naplnit celý svůj život. A nejen životem, také smyslem a neokázalou službou.

Aleš Palán (1965 v Jihlavě), publicista, spisovatel, autor čtyř desítek knižních titulů. Za průvodce brněnským Bronxem Bronx, získal spolu s Kateřinou Šedou ocenění Magnesia Litera. Za rozhovory bratry Floriánovými Být dlužen za duši a románem Ratajský les byl na tuto cenu nominován. Za knihu rozhovorů s bratry Reynkovými Kdo chodí tmami obdržel cenu českého literárního fondu. Některé Palánovy byly přeloženy do angličtiny, němčiny a japonštiny. V současné době je velmi populární jeho kniha o šumavských samotářích Raději zešílet v divočině. Aleš Palán je ředitelem nakladatelství Kalich.

Součástí setkání je autogramiáda knih obou autorů. Těšíme se na vás!

Kniha „Neboj se vrátiti domů“ je zařazena mezi knihy Velkého knižního čtvrtku – na trhu bude od 18.10.2018! BK