Setkání s autorem: Dr. Margit Slimáková

utorka knihy: Velmi osobní kniha o zdraví

PharmDr. Margit Slimáková (*1969) je specialistka na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny. Věnuje se poradenství a osvětě, publikační i přednáškové činnosti. Napsala Velmi osobní knihu o zdraví, o tom jak zvládat jídlo, kariéru, rodinu, péči o sebe, kritiku, věk a chuť na čokoládu. Jak dát tělu to nejlepší v dnešní uspěchané době? Tipy od nejvlivnější české expertky v oblasti zdravého životního stylu.

„Jsme obyvatelé přepychové části Země. Máme dostatek vody a jídla. Můžeme studovat podle chuti a zájmů, většina z nás si vybírá, co bude v životě dělat. Pokud onemocníme, jsme obklopeni kvalitní dostupnou péčí a blahobytem. Zároveň jsou ale mnozí věčně unavení, přejedení, nespokojení a stále ve spěchu. Může to být jinak? Ano! Univerzální recept nemám, ale nabízím střípky ověřených doporučení a nápadů, jak o sebe v tomto hektickém světě co nejlépe pečovat“, říká Margit Slimáková. Přijďte se nechat inspirovat na setkání!

Kino v Nové Pace, vstupné dobrovolné