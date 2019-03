Seminář "Aby kritika nebolela, ale sloužila."

Neuro Lingvistické Programování - využití NLP při práci s kritikou

V životě se orientujeme podle vlastní subjektivní mapy. Tato mapa, ale není život. Problémy vznikají tam, kde se tvoje mapa neshoduje s mapami lidí ve tvém okolí. Nejde o to, kdo má pravdu a kdo se mýlí. Nejde ani o to, co je pravda. Jde o to cítit se svobodněji a volněji.

Lektorka: Mgr. Lenka Sofie Smolíková, www.sofiesmolikova.cz, 733 706330

