sedmihorské léto

Tomáš Klus, Spirituál Kvintet, herci Dejvického divadla a mnozí další už stihli nadchnout publikum v rámci devátého ročníků hudebního a divadelního Sedmihorského léta. Další akcí bude už ve čtvrtek 26. července projekt Vandrovali hudci dvou úžasných muzikantů – Vlasty Redla a Jiřího Pavlici.

Dnes již legendární projekt, který se mnohým vryl do paměti pod názvem jedné z písní Vandrovali hudci, boural na přelomu osmdesátých a devadesátých let koncertní sály. Oslovil tisíce lidí jedinečným spojením folku, bigbítu a lidové hudby. Byla to jedna z prvních vlaštovek hudby, které se až později začalo říkat „world music“. Když se jej na jaře 2015 rozhodli Vlasta Redl s Jiřím Pavlicou oživit, přilákalo spojení Hradišťanu s Redlovou kapelou do šesti letních amfiteátrů na osm tisíc diváků. Proto se muzikanti rozhodli pokračovat ve společném koncertování i nadále. Ukazuje se, že to bylo rozhodnutí správné. Koncerty jsou velmi úspěšné - potlesky ve stoje a téměř ve všech případech zcela vyprodáno…