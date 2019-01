Sebeláska, strachy a vnitřní dítě - Transformační workshop

Praktický transformační workshop s laskavou, jemnou terapií v napojení na Akášu s energetickým léčením

Tato akce je v Jičíně

Témata:

1.Sebeláska, sebepřijetí a vnitřní dítě

2.Zbavení se strachů, fobií, obav, úzkostí

(více na webu odkaz níže)

Program: dynamická meditace, kde si prakticky zažijete i vlastní práci s energí a terapie

Každý si odnese úlevu, klid, zpracovaná témata a další dovednosti pro běžný život v Lásce a harmonii. Zažijeme nádherné transformační posuny a podpůrnou atmosféru a sílu energie skupinky. Témata, která si přinášejí ostatní se dotýkají i vás a léčí i vaše traumata a bloky

Cena: 2 dny/ 2000 Kč, z toho rezervační poplatek 500 Kč

Rezervace přes sms 792 282 664

Vemte s sebou i přátelé, které tato témata zajímají.

S sebou: pohodlné oblečení, triko na převlečení (u dynamické meditace se trochu zapotíme ☺)

Počítáme s pauzou na oběd (vlastní jídlo, obchod, restaurace)

Těším se na úžasné setkání.Vem si zpět svou zdravou, hrdou sebelásku a sebepřijetí.

Sebeláska, sebepřijetí a vnitřní dítě:

Za sebou necháváme: zraněné, potlačené, křičící se vnitřní dítě s nespokojenými vztahy, nízkým sebevědomím, s pocity vlastní nedostatečnosti, nízkou sebehodnotou, sourozeneckou rivalitou, dokazování své hodnoty, nejsem dost dobrý, nejsem hoden, nejdříve vše pro ostatní (často i na svůj úkor), všechno si musím velmi pracně a těžce zasloužit, nemůžu se hnout z místa, vždy jsem ten druhý, jsem neviditelný, neslyšitelný, nepřijetí, nespokojenost se sebou, traumata z dětství a vztahů, neuspokojivé vztahy ...

Bereme si s sebou: spokojené, milované vnitřní dítě, sebepřijetí, zdravou sebelásku, někdy první setkání s čistou, bezpodmínečnou láskou ke své bytosti, otevření se nádherným vztahům, sebe-vědomí, nepopsatelné pocity štěstí, klid, úlevu, lehkost bytí...

Nemáme-li zpracované téma sebelásky, nebo jsme-li v roli oběti, viník, uzurpátor se najde. Pokud vysíláme sebelásku a sebepřijetí, dostáváme bez dalšího usilování čisté, harmonické vztahy.

Co dělat s vnitřním dítětem? Prostě ho milujte.

Pavla je hezká, chytrá, jemná žena. Přichází trochu shrbená, se strachem z udušení. To, co se v sezení rozbalí, nás nutí k obrovskému soucitu k oběma stranám, i kdybychom měli zavřené srdce. Matka frustrovaná a ubitá neuspokojivým manželstvím podruhé otěhotněla, aniž by se domluvila s manželem. Vždyť při narození prvorozeného to byla taková sláva, taková pozornost, takové štěstí. Jenže... Prvorozený už byl a o další ratolest otec ani jeho rodiče neměli zájem. Bylo zle. Hůř, než předtím. Máma byla utiskována ještě daleko více, až se odstěhovala ke svým rodičům. Děti pak otce, který dál velmi intenzivně "žil", viděly jen párkrát. Komu pak matka přičítala "vinu" a mstila se za "zničený život" asi uhodneme.

Co Pavla prožila v bříšku, počas porodu, těsně po něm a ve velmi útlém věku, na který si zpravidla vědomě nevzpomínáme, nechci popisovat. Řeknu jen, že porozuměla strachu, se kterým přišla a vyřešil se i "nevysvětlitelný" strach z některých druhů tkanin, zvuků a předmětů. A jasně se vynořil původ velmi nelichotivých prohlášení, ze kterých se pak stala podvědomá přesvědčení.

Téma si Pavla mohla jednou provždy zpracovat. Proto, když jsme pak byly u trápící scény ze staršího dětského věku, nebyla už v roli oběti. Procítila jiný rozměr těchto situací, snad až neuvěřitelný klid, nadhled a hluboký soucit s nevědomou mámou a její budoucností, kterou si takto sama sobě připravila.

Pak mohlo dojít k nádhernému uzdravení, sebepřijetí a možná prvnímu setkání s krásnou, bezpodmínečnou láskou k nejčistšímu z nás. K vnitřnímu dítěti.

Bohužel předtím ještě prožila v roli zraněného, krčícího se děťátka - rivalství se sourozenci, marný, tichý boj o pozornost, všechno si musela vydřít, byla jako "neviditelná", školu, dospívání, vztahy a mizerné manželství. A protože role "ustrašené dítě" verzus "trapič", do sebe zapadají jako puzzle, nebudeme se divit, že si v této pozici přitáhla místo spoluhráčů, protihráče, uzurpátory a manipulátory.

To byl příběh Pavly, ačkoliv velmi těžký, dovolil jít být takovou bytostí, jakou je dnes. S otevřeným srdcem a taky už svítící, dětsky se radující ze života. Cítím k ní velký respekt, úctu k její statečnosti a vděčnost, že jsem se s ní mohla setkat a být ji průvodcem.

Pravděpodobně jste neprošli stejnou cestu jako Pavla. Každý máme svou. Vzorce, byť ne tak do očí bijící, bývají podobné. Pokud s některými z těchto témat rezonujete, je možné, že se potkáme na prožitkovém semináři vedoucím k osvobození se, sebelásce a sebepřijetí. Když jsme v srdci a v lásce sami se sebou, vibrujeme jinak, vysíláme jinou, čistou energii a "nutíme" tak ostatní, aby se k nám chovali stejně.

Varování : kdo procítil a přijal své vnitřní dítě, sebe - ví, že není cesty zpět. ? Je už jen předtím a klidné, celistvé, šťastné potom. Je to jedno z nejkrásnějších poznání a procítění, které nám přináší opravdu trvalou radost.

‎S láskou ‎Andrea

Na reference se můžete podívat tady, ať víte, do čeho jdete ?:https://sites.google.com/site/sluncevsobe/reference

Další léčivá setkání najdete tady:https://sites.google.com/site/sluncevsobe/akce

Strachy, úzkosti, fobie:

Odblokováním získáváme svobodu a klid

Tento příběh je o strachu a o svobodě a o dívce, která se jako malá spřátelila s orlem. Našla opuštěné mládě třesoucí se zimou, zesláblé, žíznivé, na pokraji smrti. Vyhrabala u paty velkého stromu díru a stulila se k němu. Dýchala klidně, aby se i vyčerpané a ustrašené mládě uklidnilo. Cítila k němu hlubokou úctu a respekt. Věděla, kdo z něj vyroste. Svobodná a majestátná bytost. Až se trošku zahřál, holčička přemýšlela jak to udělat, aby se mohl napít. Nemohla teď od něj odejít. Ač měla sama už žízeň, natáhla zbytky slin do úst a napojila jej. Usnuli a ráno musela číhat na kořist z jejich úkrytu. Orel nemohl hned hltat, zabilo by ho to, a tak mu dávala předžvýkaná sousta. Po pár dnech se s ním vydala na cestu domů, do vesnice. Stali se z nich přátelé, a když orel zesílil a dospěl, naučila se na něm létat. Létali vysoko a ona moha zažívat radost a štěstí ze svobody a rozlehlých výšin. Oba byli tak šťastní.

Její otec se však o ni bál. Orel mu připadal ohromný a nebezpečný. Byl to pro něj dravec, nepřítel. Všem lidem se zdálo, že jej musí uvázat, nebo zavřít a dívka mu nedokázala vysvětlit, jaké to je, být svobodný jako orel. Její otec nikdy nebyl dál, než na kraji vesnice a všechno, co neznal, ho děsilo.

Měl takový strach, že orla nakonec zavřel do malé klece. Byl na něj smutný a bolestný pohled. Dívka hořce tesknila pro nádherného majestátného kamaráda, ale nic naplat. Táta nosil klíč pořád u sebe. Orel zesmutněl a zestárl. V jeho očích nebyly slzy, přesto ty oči plakaly. Byl ponížený a pokořený. Dívka se nakonec vdala, odstěhovala se pryč a čas bez ní plynul ještě pomaleji a truchlivěji.

Jednoho dne, to už byl otec hodně starý, dlouho nemocný a zesláblý po kruté zimě, se pomalu dobelhal ke kleci s orlem. Vlastně ho překvapilo, že je ten veliký pták ještě naživu. Věděl, že na něj samotného přichází poslední hodinka. Byl smířený s tím, že zemře, i když dceři tenkrát vůbec nerozuměl, orla se mu teď - na pokraji vlastní smrti, zželelo. "Děj se co se má dít.", řekl si pro sebe v očekávání orlovy msty a své strašlivé smrti. Otevřel klec. Orel měl bolavé tělo a křídla, už věky je neroztáhl. Pomalinku vyšel, popošel pár kroků ven z kůlny. Musel si zvykal na světlo. Mžouraje, se podíval na nemocného starce a s bolestí pod něj podložil křídlo. Stařec chvíli udiveně koukal a pak to pochopil. S velkou námahou na orla vylezl. "Děj se co se má dít." Orel v bolestech vzlétl. Neměl už dost sil, ale letěl vysoko. Kroužil nad vesnicí, lesy, nad řekou a loukami. Když tu nádheru otec viděl a prožil, plakal. Plakal jako malé dítě. Nemusel nic říkat. Chápal.

Orel byl velmi vysílený, když uviděl v dáli dům, kde bydlela žena, co už nebyla dívkou. Letěl tam z posledních sil... a spadl. Běžela k němu, ale oba - její otec i orel, byli mrtví. To, co spatřila, ji velmi překvapilo. I když byly starcovy oči plné slz, usmívaly se. Žena si sedla na plátno, které s dětmi bělili na slunci a kam orel s mužem spadl. Pohladila orla i starého muže, vzala své ratolesti na klín a vyprávěla jim příběh. Příběh o strachu a o svobodě.

Ze srdce Andrea